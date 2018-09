Kim Kardashian: Drake zingt niet over mij

Een twitteraar startte dit weekend een reeks berichten waarin hij al zijn ’aanwijzingen’ dat Kim de Kiki uit het nummer is opsomt. Hij noemt onder meer dat Kiki al langer een bijnaam is die de familie van Kim voor haar gebruikt. Ook tekende hij op een kaart uit dat Drake in een ander nummer de route van zijn huis naar dat van Kim en Kanye aangeeft.

In een interview met Complex werd Kims ex Nick Cannon gevraagd naar de stelling dat Drake en Kim een romantisch verleden hebben. Hij liet weten dat de theorie weleens waar kon zijn. Entertainmentsite The Shade Room plaatste een filmpje daarvan op Instagram, waarop Kim reageerde: „Dit is nooit gebeurd. Einde verhaal.”