Twan Huys legt het af tegen Jeroen Pauw

Huys trok wel net iets meer kijkers dan Nieuwsuur, dat hij tot eind april presenteerde. Het actualiteitenprogramma lokte maandagavond 516.000 kijkers naar NPO 2. Twan verruilde de publieke omroep voor RTL om Humberto Tan op te volgen als presentator van RTL Late Night. Tan moest het veld ruimen wegens teruglopende kijkcijfers. Hij trok op het hoogtepunt 1,8 miljoen kijkers, maar verloor de concurrentiestrijd met Jeroen Pauw en Eva Jinek. In de laatste maanden dat Tan de latenighttalkshow presenteerde, trok hij geregeld minder dan een half miljoen kijkers en viel hij een aantal keer uit de kijkcijfertop 25 van de Stichting KijkOnderzoek.

Huys verovert met zijn eerste RTL Late Night de achttiende plek in de kijkcijferlijst. Pauw staat op de tiende plek. De lijst van maandag wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1,68 miljoen kijkers trok. De seizoensstart van Spoorloos volgt met 1,43 miljoen kijkers op de tweede plek. Radar maakt de top drie compleet met 1,26 miljoen kijkers.

Erik Dijkstra

Maandag was ook de vuurdoop voor het EO-programma Een klas vol ouders. Dat trok 736.000 kijkers, genoeg voor een elfde plek in de kijkcijfertop. Erik Dijkstra maakte zijn debuut als presentator van Per seconde wijzer. Hij nam die klus over van Kees Driehuis, die eerder dit jaar met pensioen ging. De quiz veroverde met 457.000 kijkers de twintigste plek in het kijkcijferlijstje. Ook het nieuwe SBS6-programma Golden Boys hoort bij de 25 bekeken programma’s. Naar de show, waarin André Hazes op zoek gaat naar een nieuwe partner voor een aantal oudere mannen, keken 432.000 Nederlanders, goed voor de 23e plek in de lijst.

Mr Frank Visser doet uitspraak, dat voor Golden Boys werd uitgezonden, trok nog 761.000 kijkers naar SBS6. De terugkeer van Goede Tijden, Slechte Tijden trok 1,10 miljoen kijkers.