Ria Bremer vindt zichzelf geen leuke oma

Voor Ria „begint het eindelijk een beetje leuk te worden” nu een van haar kleinkinderen bijna twaalf jaar is. „Hoe ouder kleinkinderen zijn, hoe leuker het is.” Wat ze met kleine kinderen moet, weet Ria niet goed. „Ik heb er nu weer zo’n klein ding bij. Ik ben altijd blij als de bevalling goed is gegaan, maar ik lig er verder geen seconde wakker van. Mijn zoons begrijpen het. Ze kennen me, ze weten dat het me niet zo boeit.”

"Ik heb er nu weer zo’n klein ding bij"

Hoewel het Ria ’niet zo boeit’, laat ze haar kleinkinderen wel vastleggen op haar lijf. „Een jaar of tien” geleden belde de presentatrice tatoeëerder Henk Schiffmacher en hij moet binnenkort „weer aan de slag.” Op haar linkerschouder liet Ria drie blaadjes tatoeëren, „dat zijn mijn zoons.” „De drie lieveheersbeestjes zijn mijn kleinkinderen. Er zijn inmiddels twee kleintjes bij gekomen. Dus moeten er nog twee lieveheersbeestjes bij worden getatoeëerd.”

Altijd weer iets nieuws

Hoe bevalt Nederland bouwt voort op het gelijknamige programma dat Ria in 1983 maakte. Dat de eerste editie al 35 jaar geleden op tv was, laat Ria niet oud voelen of terugverlangen naar toen. „Het was mooi, ik heb alleen maar leuke dingen meegemaakt, maar ik heb nooit terugverlangd. Want er was altijd weer iets nieuws, iets nieuws, iets nieuws. Ik groeide door.”

Of er na de tweede reeks Hoe bevalt Nederland nog iets nieuws komt, betwijfelt ze. „Stel dat deze serie goed wordt ontvangen, dat het oké is. Als ik twintig jaar jonger was geweest, zou de baas van een omroep vragen of ik nog een leuk idee heb voor een programma. Ik heb niet het gevoel dat iemand dat nu nog gaat doen.”

Geen toekomst meer

Ria voelt het einde naderen, ook door de ziekte van haar man Bob. Hij kreeg een aantal jaar geleden slokdarmkanker en ging onder het mes. Later waren er „complicaties na het weghalen van galstenen”. „Hij was sterk en had een uitstekende conditie. Dat is voorbij. Hij werkt er hard aan om weer de oude te worden, maar helemaal zal dat misschien niet lukken. Zoiets hakt er bij iedereen in, en dus bij mij ook.”

Bobs gezondheidsproblemen hebben Ria veranderd. „Het bijzondere van deze leeftijd, en dat ik vind ik zeker niet leuk, is dat je niks meer plant. Je toekomst is afgesloten. Er is geen toekomst meer.”