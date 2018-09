Armin van Buuren opent Muziekids studio

Armin van Buuren Ⓒ Hollandse Hoogte

Armin van Buuren opent dinsdag de naar hem vernoemde Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In deze studio kunnen de patiënten muziek maken en ontspannen. Eerder verbonden artiesten als Guus Meeuwis, René Froger, Nick & Simon en Ali B al hun naam aan dit initiatief in ziekenhuizen in Almere, Blaricum, Hilversum, Beverwijk en Tilburg.