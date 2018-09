Nieuwslezer Henk Blok tóch niet van 538 naar Qmusic

Blok is al vijftien jaar de vaste nieuwslezer van Edwin Evers, die eerder dit jaar bekendmaakte te gaan stoppen met Evers staat op. Blok zou na het einde van de 538-ochtendshow, per 1 januari, overstappen naar Qmusic en daar het nieuws gaan lezen in de nieuwe ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga. Die zender laat weten „verbaasd” te zijn dat Blok „na het tekenen van zijn contract en het uitspreken van zijn enthousiasme toch heeft besloten bij Radio 538 te blijven.” „We vinden het jammer, maar bouwen gewoon verder aan onze mooie programmering.”

De nieuwslezer kwam dinsdagochtend in Evers staat op met een nieuwtje over zichzelf. „Een soortement van terughaalnieuws”, grapte Blok. Hij vertelde dat hij „heel goed, heel diep” met Frank Dane, Evers’ opvolger, heeft gesproken. „Frank heeft me enorm weten te raken met enorm veel passie voor zijn nieuwe ochtendshow. Daarbij komt dat ik het heel stoer vind van Frank dat hij jou als luistercijferkanon wil gaan opvolgen. Dat hij dat durft, daar wil ik hem bij gaan helpen.”