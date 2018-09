Jan Kooijman in jury van Dance as One

Jan Kooijman was jarenlang jurylid in de RTL5-show So You Think You Can Dance voordat hij zijn overstap maakte naar de publieke omroep KRO-NCRV.

De danswedstrijd Dance as One draait om synchroondansen. Twintig dancecrews uit Nederland en België strijden tegen elkaar. De dansers zijn afkomstig uit alle disciplines van de dans: van hiphop tot klassiek en van modern tot latin.

De jury krijgt de beschikking over slow-motionbeelden om te kunnen controleren of alle bewegingen synchroon zijn uitgevoerd. De groep die in staat is om het hele seizoen perfect synchroon te dansen wint 50.000 euro.

De presentatie van de show, die begint op zaterdag 27 oktober, is in handen van Nicolette van Dam en de Vlaamse presentator Niels Destadsbader.