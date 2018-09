Geëmotioneerde Catherine Zeta-Jones zwaait zoon uit

De trotse moeder legde Dylan voor de compilatie vast in zijn studentenkamer, en plaatste ook beelden van zijn vader Michael en zusje Carys (15) op de campus. In een korte video is te zien hoe Carys en Dylan afscheid nemen, waar de kersverse student het behoorlijk moeilijk mee lijkt te hebben. Catherine eindigt de slideshow met wat baby- en kinderfoto’s van haar oudste.

„Laat de lessen nu echt beginnen”, schrijft de actrice bij de beelden. „Ik hou van je Dylan. Heel veel succes bij dit volgende spannende en leerzame hoofdstuk in je leven.”