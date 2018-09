Analyse: ’Huys laat kans op rel schieten’

Huys kreeg maandagavond een relletje tussen Wesley Sneijder en Hugo Borst op een presenteerblaadje. De recordinternational van Oranje trok zich milde kritiek van de columnist op bondscoach Ronald Koeman zeer persoonlijk aan.

De zure blik van Sneijder sprak vervolgens boekdelen, maar ontging Huys compleet. Zelfs het feit dat de voetballer Borst vervolgens een ‘komiek’ noemde, toch een duidelijke aanwijzing dat er een opstootje in de lucht hangt, zag Huys over het hoofd. Dat mag de ervaren televisiemaker zich persoonlijk aanrekenen.

Dat Huys ook met lagere kijkcijfers (522.000 om 749.000) startte, kan hem daarentegen nauwelijks kwalijk genomen worden. De talkshowhost moet het opnemen tegen Pauw in een tijd waarin er geen maat lijkt te staan op NPO 1. Zelfs de zomerprogrammering, met programma’s als We zijn er bijna, wist avond na avond miljoenenpublieken te trekken.

Kijkdichtheid

Bij RTL zal men zich meer zorgen maken over de kijkdichtheid. Van elke twintig kijkers waren er nauwelijks drie het de moeite waard vonden om op Huys af te stemmen. Pauw, die pas begint als veel Nederlanders al op één oor liggen, was fluitend goed voor bijna het dubbele kijkaandeel.

Huys is zich er maar al te zeer van bewust dat hij moet groeien in de omgang met ‘lichte’ gasten, zoals de empathische Humberto Tan dat als geen ander kon. Dat Huys een uitstekende interviewer is, hoeft hij aan niemand meer te bewijzen.

Maar de eerste aflevering was niet in één zin of moment samen te vatten. RTL late night gaat het nooit van Pauw winnen als Huys nalaat om televisie te maken waar de volgende dag over geluld wordt.

Zijn achilleshiel zou zomaar kunnen zijn dat hij een radar mist voor spraakmakende momenten, zoals met Sneijder. Het pijnlijkste daaraan: Wilfred Genee had die gouden voorzet stijf in de kruising geramd. Maar die vertrok deze zomer gedesillusioneerd naar Veronica.