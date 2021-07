Big Brother keert in 2022 terug op tv

In Big Brother laat een groep mensen zich opsluiten in een huis waar zij 24 uur per dag worden gevolgd door een flink aantal camera’s. Het concept werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam in 1999 op de Nederlandse tv. De reeks ontpopte zich tot een hype en werd in talloze landen overgenomen.

Het programma maakte dit jaar in Nederland een doorstart. De nieuwe reeks werd gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. De aftrap van de realityserie, die op 4 januari te zien was, werd nog door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. In de weken erna verloor het programma flink wat kijkers. Zo stemden er dagelijks rond de 400.000 mensen af op de serie, die op RTL 5 werd uitgezonden.