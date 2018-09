Familie Aretha Franklin vond lofrede pastor smakeloos

Williams sprak de aanwezigen ruim vijftig minuten toe en haalde verschillende sociale kwesties aan die volgens hem belangrijk zijn voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Volgens de familie Franklin gebruikte de pastor „het platform om zijn negatieve agenda te pushen”. Aretha’s nabestaanden hebben afstand genomen van de rede. „Williams heeft meer dan vijftig minuten gesproken, maar Aretha nauwelijks geëerd.”

Williams zei in de lofrede onder meer dat alleenstaande zwarte moeders niet in staat zijn om hun zoons op te voeden. Ook ging hij in op de Black Lives Matter-beweging, die er volgens hem pas toe doet als „zwarten de zwarte levens gaan respecteren en stoppen onszelf van kant te maken”.