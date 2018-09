Festival dumpt Steve Bannon na dreigement Jim Carrey

Maandag daalde er een golf van kritiek neer op hoofdredacteur David Remnick van het tijdschrift The New Yorker, nadat hij aankondigde dat de ultra-conservatieve vroegere adviseur van president Donald Trump van de Verenigde Staten volgende maand aanwezig zou zijn op het festival. Het jaarlijkse evenement van het tijdschrift gaat over kunst, politiek, en media. Bannon zou in New York worden geïnterviewd.

„Bannon? En ik? Op hetzelfde programma? Kan niet gebeuren”, twitterde Carrey. Filmmaker Apatow was nog stelliger: „Als Steve Bannon op het New Yorker festival komt, kom ik niet. Ik zal niet deelnemen aan een gebeurtenis die haat normaliseert. Ik hoop dat de @NewYorker het juiste zal doen en het Steve Bannon-evenement zal annuleren.”

Behalve Carrey en Apatow waren er ook meer mensen die kritiek hadden op het idee van Remnick. Dat leidde Remnick er al snel toe om de uitnodiging aan Bannon in te trekken, zo maakte The New Yorker zelf bekend.