Toby Alderweireld vader geworden van een dochtertje

„Blij dat ik jullie onze dierbare dochter kan tonen”, schrijft Toby. Het meisje heeft de naam Ayla gekregen

Het is het eerste kindje voor het stel, dat elkaar in 2015 eeuwige trouw beloofde. Volgens Het Nieuwsblad mist Alderweireld door de geboorte van Ayla dinsdag de training van de Rode Duivels. Het is niet duidelijk wanneer hij weer op het veld staat.

De voetballer speelde tot 2013 bij Ajax. Inmiddels verdient hij zijn geld bij Tottenham Hotspur.