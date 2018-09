Prins Frederik voorlopig nog uit de running

Frederik heeft zijn agenda de komende weken leeg moeten maken. Hoe lang de vijftigjarige kroonprins, die al langer rugklachten had, uit de running is, is nog onduidelijk.

Het Deense hof kondigde de reis naar Finland in april aan. Het bezoek, dat op 13 en 14 september in Helsinki en Turku plaatsvindt, staat in het teken van de zakelijke en culturele promotie en richt zich op de maritieme industrie, stedelijke oplossingen en de Scandinavische keuken. In het kielzog van Mary reist een Deense handelsdelegatie mee. Met de reis vieren Finland en Denemarken dat ze al honderd jaar diplomatieke betrekkingen hebben.