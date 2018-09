Onno zet zus Isa in voor actie

Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant vraagt het Schakelteam Personen Verward Gedrag, onder leiding van Onno Hoes, aandacht voor mededogen op straat. „De maatschappij is verhard”, weet Hoes. „De aandacht die we ’vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels die precies weten welke standaardoplossing het beste is.”

Het team van Hoes heeft twee jaar onderzoek gedaan naar het helpen van verwarde personen. Het schakelteam wil onder meer een landelijk ’24/7-meldpunt’, waar mensen met hun zorgen terecht kunnen. „Niet iedereen lukt het om in deze snelle en complexe maatschappij mee te komen. We vragen begrip voor mensen die net even iets anders zijn. Oordeel niet meteen. Vraag eens hoe het met iemand gaat als je daaraan twijfelt”, aldus Hoes.

De oud-burgemeester is van mening dat ’juist mensen die niet in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes niet meer kunnen doppen”, menselijke aandacht nodig hebben. „Als we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen.”

Naast Hoes’ zus Isa, hebben onder anderen Anita Witzier, Beau van Erven Dorens, Erica Terpstra, Jörgen Raymann en Gijs Staverman het manifest ondertekend.