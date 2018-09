Finnen schotelen prins Albert rendier voor

Albert is in Finland voor het UArctic Congress, dat hij dinsdagochtend officieel opende. De Monegaskische prins, die met zijn stichting samenwerkt met UArctic, sprak tijdens het congres over de Noordpool onder meer over de gevolgen van klimaatverandering voor het poolgebied. Ook had Albert het over de problemen met plastic afval en riep hij de aanwezigen op een steentje bij te dragen aan het aanpakken van milieuproblemen.

De prins sloot zijn toespraak af met een lofzang op de Finnen. „Het is bemoedigend om in landen als Finland mensen te zien die innovatief zijn en hard werken.”

Na zijn bezoek aan UArctic kreeg Albert een lunch aangeboden. „We serveren een zalmsalade”, vertelde de kok aan YLE. „Met als hoofdgerecht lam, aardappelen en bospaddenstoelen.” De prins krijgt biologische, lokale producten voorgeschoteld, zoals hij graag wil. Ook bij het diner is rekening gehouden met Alberts voorkeuren. De stad Oulu biedt de prins rendier en seizoensgroenten aan.