Stiefzoon Laura Ponticorvo te zien in Holland's Next Top Model

En dat hij het goed doet, blijkt wel uit het feit dat Luca verder is naar de laatste 21. Laura laat op Instagram weten: „Trots op jou.”

Het is niet de eerste keer dat de jongen in de schijnwerpers verschijnt. In 2016 deed hij mee aan het programma The Next Boy/Girl Band en belandt zo in de boyband 4U. Deze band houdt maar een jaartje stand en nu wil Luca dus aan de weg timmeren als model.