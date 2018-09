Concert Cliff Richard live in de bioscoop

Het concert wordt gehouden in het Engelse Manchester en wordt tegelijk vertoond in Nederlandse bioscopen. De organisator heeft de exacte locaties nog niet definitief bekendgemaakt, maar het gaat zeker om dertig tot veertig grote zalen verspreid over het hele land, zegt een medewerkster.

Sir Cliff Richard scoorde de afgelopen zes decennia in Nederland en de rest van de wereld vele top 10-hits, waaronder meerdere nummer 1-noteringen. Het concert is op vrijdag 12 oktober om 21:00 uur live te zien en wordt op zondag 14 oktober om 15.00 uur nogmaals vertoond.