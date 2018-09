Maarten van Rossem komt niet van mopperaar-imago af

Dat zegt Van Rossem in zijn eigen tijdschrift Maarten. „Ik denk dat het vooral komt doordat als mensen eenmaal een beeld van je hebben, je niet meer van dat imago af komt. In de media blijf je dat gewoon houden. Ook wanneer ik morgen zou solliciteren voor de functie van assistent bij Bassie en Adriaan, dan zal dat nog het geval zijn.”

Een tweede reden waarom veel mensen ’s lands bekendste historicus als ’nukkig’ bestempelen, is volgens Van Rossem omdat hij ’niet voortdurend lacht om dingen waar de meeste Nederlanders ontzettend om moeten lachen’. „Dus dan zit je in zo’n talkshow, en die mensen lachen daar aan tafel onophoudelijk om dingen waarvan ik de humor niet inzie.”

De ’rechterhand’ van Philip Freriks – die in het interview Pim Fortuyn ’de grootste politieke ramp die Nederland na 1945 is overkomen’ noemt – leidt naar eigen zeggen een ontzettend gelukkig bestaan. Toch heeft hij zich altijd ongelukkig gevoeld in ’samenzang’. „In collectiviteiten van welke aard dan ook. Ik begrijp dat geklets over de nationale identiteit ook niet. Ik heb me nooit een seconde zorgen gemaakt over mijn identiteit. Laat mij in godsnaam mijn eigen gang gaan.”