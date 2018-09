Jan Paparazzi getroffen door hartaanval

Het gebeurde 17 augustus terwijl Jan op zijn werkkamer bezig was, zo vertelt hij op Facebook. „Nooit eerder heb ik een signaal ontvangen dat er iets met mijn hart niet in orde zou zijn, dus dit kwam volkomen onverwacht.” Volgens Jan komt het door het „doortastende optreden” van zijn vrouw en de hulpdiensten dat hij nog leeft. „Ik ben met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ik ruim anderhalve dag in coma heb gelegen.”

Het gaat inmiddels weer beter met de dj. Hij heeft medicijnen voorgeschreven, moet rust houden en neemt deel aan een revalidatieprogramma. „Ik prijs mezelf gelukkig dat ik volgens artsen bij de slechts 3% van de mensen hoor die er na zo’n zwaar infarct en hartstilstand zonder schade uitkom!”

Jan laat weten dat hij niet kan wachten totdat hij weer aan het werk mag, maar dat hij voorlopig rustig aan moet doen. „Ik hoop dat iedereen begrijpt dat Sandy en ik voorlopig vooral rust willen om bij te komen van deze in alle opzichten ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. (...) Mijn eerste plaat zal Rene Schuurmans zijn met Ik Ben Blij Dat Ik Leef!”