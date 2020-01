Musical Awards voor Lazarus en Fun Home

Als er een ding is wat deze editie van de Musical Awards toch wel duidelijk maakt, dan is het wel dat we een wat mager musicaljaar achter de rug hebben. Dat er van de twaalf juryprijzen die er te verdelen waren maar liefst vier naar Lazarus zijn gegaan en drie in totaal naar Fun Home, een voorstelling die afgelopen zomer slechts twee weken te zien was in het kader van Pride, is daar wel het bewijs van.

Pieter Embrechts maakte indruk als de duistere Valentine in Lazarus. Ⓒ Foto Jan Versweyveld

Naast het predicaat Beste grote musical dat het Bowie-requiem Lazarus ten deel viel, werden regisseur Ivo van Hove en zijn vaste scenograaf Jan Versweyveld gelauwerd in de categorieën Regie en Vormgeving/Toneelbeeld. De award voor de mannelijke hoofdrol ging echter aan de neus van Dragan Bakema, die voor de rol van Newton genomineerd was, voorbij. De Vlaamse acteur Pieter Embrechts ging er daarentegen met de prijs vandoor. Het is een beetje de vraag of de duivelse Valentine nu eigenlijk een hoofd- of een bijfiguur was, maar Embrechts maakte er zo’n imposante vertolking van dat die kwestie kennelijk naar de achtergrond verdween.

Fun Home

Ondertussen werd er in het tot Beste kleine musical uitgeroepen, ontroerende Fun Home, naar de gelijknamige autobiografische graphic novel van Alison Bechdel, de sterren van de hemel gespeeld en gezongen en dat leverde prijzen op voor zowel Renée van Wegberg (Beste vrouwelijke hoofdrol) als het nieuwe talent Dominique de Bont (Aanstormend talent). Gelukkig kan een groter publiek straks nog kennismaken met deze bijzondere productie, aangezien er een tournee volgt in het seizoen 2020/2021.

De grootse familieproductie Anastasia in het Circustheater in Scheveningen ontving twee awards, tenminste als je de Publieksprijs niet meerekent. Peggy Hickey werd geprezen om haar choreografie en Gerrie van der Klei kreeg de award voor Beste vrouwelijke bijrol voor haar kwetsbare rol van Hertogin moeder. Ook voor Kinky Boots kwam de eindstand uiteindelijk uit op twee. Dennis Willekens liet een mooie dramatische ontwikkeling zien in Kinky Boots en mocht daarom de prijs voor de Beste mannelijke bijrol in ontvangst nemen, terwijl Jurrian van Dongen de award voor beste script/liedteksten/vertaling kreeg. De beste muziek/arrangementen kwamen van de hand van Fons Merkies voor de productie Brugklas de Musical.

Soldaat van Oranje

Soldaat van Oranje is alweer z’n tiende speeljaar ingegaan. Hier met de eerste bezetting: Matteo van der Grijn en Loes Haverkort. Ⓒ Foto Joris van Bennekom

Voor Soldaat van Oranje - De Musical, dat in 2020, het jaar dat Nederland 75 jaar bevrijding viert zijn tiende speeljaar in gaat, besloot het bestuur van Stichting Musical Awards een eenmalige prijs in het leven te roepen: de Musical Award voor Unieke Prestatie. En inderdaad, de ongekend lange speelduur, de miljoenen bezoekers én de bijdrage aan de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog zijn absoluut uniek.