Gert Verhulst aan de botox

Gert liet zijn frons aanpakken, daarvoor moest hij vier keer een naald in zijn huid zien gaan. Een fluitje van een cent voor de Studio 100-baas, die zich verheugt op het eindresultaat: „Zie ik er al jonger uit, James?”

Gert en James gingen naar een cosmetische kliniek om botox in een ander daglicht te zetten. „Vandaag halen we één van de grootste taboes uit de Bekende Vlamingen-wereld uit de taboesfeer”, zo vertelden ze in het programma.