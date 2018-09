Medailles Invictus Games Sydney onthuld

Op de medailles, die vaak worden uitgereikt door prins Harry, prijkt onder meer de gouden acacia, het nationale bloemsymbool van Australië. Ook citaten uit William Ernest Henley’s gedicht Invictus komen terug en traditiegetrouw hangen de medailles aan een geel lint.

Het eremetaal wordt gemaakt door Royal Australian Mint, tot groot genoegen van topman Ross MacDiarmid. Het bedrijf is „ontzettend trots” de medailles te mogen maken, zei hij tegen Australische media. „Elke medaille is individueel gedrukt en elk lint is met de hand genaaid zodat we de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.”

De vierde editie van de Invictus Games, de mede door prins Harry bedachte spelen voor (voormalige) militairen, vindt van 20 tot 27 oktober plaats in Sydney. Zo’n 75 procent van de toegangskaarten is verkocht. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zitten ook op de tribune, zij combineren de Invictus Games met een officiële reis naar Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga.