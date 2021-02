Chrissy Teigen vraagt Joe Biden haar te ontvolgen

„Ik heb maar een paar keer getwitterd sinds mijn geliefde @POTUS mij is gaan volgen”, liet Chrissy weten. „Ik moet je vragen me alsjeblieft te ontvolgen, zodat ik weer kan opbloeien.” Het team van Biden gaf al snel gehoor aan het verzoek, waarop de kookboekschrijfster twitterde: „Ik ben vrij!!!!.”

Chrissy werd geblockt door de vorige president Trump, op wie ze veel kritiek had. Na het aantreden van Biden in januari vroeg ze de nieuwe president om haar te volgen, en schrok flink toen dat kort na het inauguratie-optreden van haar man John Legend ook gebeurde. Destijds meldde ze al dat het waarschijnlijk beter was als ze niet meer zou twitteren nu de president meelas.

Joe Biden volgde tot dinsdag dertien mensen op Twitter. Dat waren naast zijn vrouw Jill en vice-president Kamala Harris’ echtgenoot Doug alleen mensen die in het Witte Huis werkten, plus Chrissy.