Olcay verdedigt zich voor kritiek op OG3NE-vader Rick

„Misschien spreek ik dat te snel uit, maar ik heb die man op geen enkele manier beledigd”, zegt Olcay in Veronica Magazine. „Ik zeg toch niet dat ik hem een ransaap vind?”

De presentatrice krijgt naar eigen zeggen vaak te horen dat ze te direct is en dat ze zodoende mensen afschrikt. „Maar ik heb geen geduld om me in allerlei bochten te wringen om iets te vertellen. Andersom betekent dat ook dat je moet kunnen incasseren. Als mensen mij zeggen: ’Jij bent niet mijn ding’, prima.”

„Ik wil wel aardig gevonden worden”, vervolgt Olcay. „Ik vind het niet leuk als mensen me een bitch vinden, want dat ben ik gewoon echt niet, dus dan voel ik me benadeeld. Maar het doet me niets als ze me niet knap, niet leuk of te dik vinden.”

