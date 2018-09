Kritiek op universiteit om hoe ze Meghan afschilderen

„You can do anything when you take a Northwestern Direction. They did”, luidde de tekst van de universiteit waar Meghan haar opleiding volgde. „Je kunt alles bereiken als je een noordwestelijke richting kiest.” Meghan studeerde in 2003 af aan de onderwijsinstelling, die haar in de begeleidende tekst prijst voor haar liefdadigheidswerk en presenteert als hertogin van Sussex.

Opmerkelijk genoeg werd haar carrière als actrice vergeten. Die omissie van de universiteit in Evanston in de staat Illinois werd de afgelopen dagen fel bekritiseerd. Trouwen met een rijke man met een titel is geen verdienste, aldus een twitteraar, maar zeven seizoenen lang acteren in de serie Suits was dat wel.

Kensington Palace kan naar verwachting ook nog wel een discreet briefje sturen, omdat het niet gebruikelijk is om reclame te maken met leden van de koninklijke familie.