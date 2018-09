Groothertog Henrik bij herdenking Boudewijn

De mis wordt gelezen in de Onze Lieve Vrouwe-kerk van Laken, waar de leden van de Belgische koninklijke familie in de crypte hun laatste rustplaats hebben.

Koning Boudewijn was een oom van groothertog Henri, wiens moeder groothertogin Joséphine-Charlotte een zus was van Boudewijn en diens opvolger Albert. De groothertog neemt dan ook een groot deel van zijn familie mee naar de herdenking, zo liet het Belgische hof in het weekeinde al weten. Zo worden onder anderen zijn zoon prins Louis, zussen prinses Marie-Astrid en prinses Margaretha en broer prins Guillaume verwacht, met partners en een aantal van hun kinderen.

Opvallende afwezige bij de mis is Boudewijns broer Albert, die volgens berichten in de Belgische media is uitgenodigd door zowel het paleis als de kardinaal van Mechelen-Brussel. De gepensioneerde koning en zijn echtgenote koningin Paola, die volgende week haar 81ste verjaardag viert, zouden in het buitenland verblijven en niet van zins zijn hun verblijf daar te onderbreken.

Tot 2014 werd de herdenkingsmis voor Boudewijn altijd gehouden op zijn eigenlijke sterfdag, 31 juli.