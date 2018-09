Wendy van Dijk: ’Zeker 2e seizoen van The Voice Senior’

„Het maakt me ongelooflijk trots. Ik vind het zo knap dat er weer een onderscheid is gemaakt. Je hebt The Voice of Holland, The Voice Kids en nu The Voice Senior. Het heeft toch weer zijn eigen uitstraling. Het is gewoon heel knap gedaan. Er is vooral ruimte en aandacht voor de verhalen van de kandidaten”, zegt Wendy, die de show met Martijn Krabbé presenteert.

In het programma zoeken Gerard Joling en Gordon, Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Marco Borsato zangtalent van zestig jaar en ouder. De winnaar van The Voice Senior mag een EP opnemen en krijgt deze op vinyl uitgereikt. Daarnaast mag hij of zij optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome.

De eerste twee afleveringen van The Voice Senior, dat door producent Talpa ook al aan het buitenland is verkocht, trokken in Nederland 1,7 miljoen kijkers. RTL is al begonnen met het werven van nieuwe kandidaten die op oudere leeftijd een zangcarrière nastreven. Ondanks deze kandidatenoproep kon een woordvoerder van RTL onlangs niet officieel bevestigen dat er een tweede reeks volgt, maar Wendy weet het zeker: „Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken.”