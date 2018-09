Tommie Christiaan en verloofde uit elkaar

„Soms als je van iemand houdt, moet je die persoon loslaten. Michelle en ik laten elkaar los”, schrijft Tommie op Instagram. „We hebben 7 mooie, intense en liefdevolle jaren gehad samen, waarin we de liefde van ons leven kregen: Lily. We zijn er erg verdrietig van en de afgelopen weken waren heftig en emotioneel, maar we weten allebei dat dit voor ons en voor Lily de juiste beslissing is. Juist omdat we nog heel erg veel van elkaar houden.”

Volgens Tommie is hun vijfjarige dochtertje nu ook het enige dat telt. Ook vraagt de musicalacteur om rust. „Rust om weer tot onszelf te komen en ons eigen plekje weer te vinden. We hopen dat iedereen onze privacy zal respecteren en zal begrijpen dat dit een heftige periode is voor ons. Onze harten zijn gebroken, maar die zullen weer helen… Mies, ik ben heel erg dankbaar voor alles wat je me gegeven hebt en ik zou het voor geen goud terug willen draaien. Ik hou van je.”

Tommie en Michelle leerden elkaar kennen achter de schermen van de musical Zorro. Eerder dit jaar namen de twee al korte tijd afstand van elkaar.