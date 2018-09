Zesde Gouden Kalf-nominatie voor Pierre Bokma

Bokma is voor zover bekend de acteur die nu de meeste nominaties op zak heeft. Hij won het beeldje al drie keer: voor Leedvermaak (1989), De belager (2000) en De Prooi (2013). Ook kreeg hij samen met de cast van de film Cloaca een speciale juryprijs voor bijzondere verdiensten. De acteur moet het dit jaar opnemen tegen Wim Opbrouck (Cobain), Leopold Witte (Dorst) en Aus Greidanus sr. (Oude Liefde).

In de categorie beste actrice is Rifka Lodeizen voor de zevende maal genomineerd. Zij maakt kans op een beeldje voor haar rol in La Holandesa, over een echtpaar dat op vakantie probeert te verwerken dat zij geen kinderen krijgen. Lodeizen evenaart het record van Carice van Houten. Lodeizen won het beeldje twee maal, voor haar rollen in Kan door huid heen (2009) en Overspel (2011).

De uitreiking van de Gouden Kalveren is op 5 oktober tijdens het Gala van de Nederlandse Film in Utrecht. Met de ceremonie wordt het Nederlands Filmfestival afgesloten.