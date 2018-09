’VI-trio hierom ontevreden bij nieuwe zender’

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp vinden dat er teveel reclameblokken in hun programma zitten, volgens hun oude zender RTL. Zij vernamen dat Genee degene is die namens de drie met de zenderdirectie om tafel zal gaan zitten om te vragen of er minder reclame in hun talkshow mag.

Het praatprogramma, dat in het verleden onder de noemer Voetbal Inside te zien was bij RTL7, startte half augustus op Veronica. De formule van de show bleef hetzelfde en de heren was toegezegd dat ze alles mochten zeggen.

Het programma ging wel twee uur duren, in plaats van anderhalf. Tegelijk werden de reclameblokken verdubbeld van twee naar vier. Derksen begrijpt dat de reclameblokken voor de nodige inkomsten moeten zorgen, maar vindt het iets teveel van het goede, vertelde hij aan het AD. „We hebben liever eentje minder. Het is storend, voor de kijkers maar ook voor ons. Als dat zo doorgaat, vrees ik dat de kijker afhaakt.”

Bovendien is het voor de mannen moeilijk om na het reclameblok weer op gang te komen. „Steeds weer moet je dan die chemie creëren. Dat valt na de vijfde keer niet meer mee. Bovendien lopen wij elke keer heen weer. Op zo’n avond lopen we bijna de hele Vierdaagse.”