Het geheime dagboek van Hendrik Groen kans op drie Gouden Kalveren

De succesvolle serie van producent NL Film is genomineerd in de categorie beste tv-drama, beste acteur (Kees Hulst) en beste actrice (Olga Zuiderhoek). De serie, met André van Duin in de hoofdrol, vertelt over enkele bewoners van een verzorgingsflat die een rebellenclub oprichten.

Net als De Luizenmoeder, waarvan ’Juf Ank’, Ilse Warringa genomineerd is voor beste actrice, behoort ook Het geheime dagboek van Hendrik Groen tot de grote kijkcijferkanonnen van het afgelopen seizoen bij de NPO.

De uitreiking van de Kalveren vindt plaats op de slotavond van het Nederlands Film Festival.

