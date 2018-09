Hoe kwam mooie Sinead aan haar einde?

Twintig jaar oud was het Australische model SINEAD MCNAMARA nog maar. Blond, bloedmooi en nog een heel leven voor zich. Afgelopen vrijdagnacht werd ze echter overleden aangetroffen op het benedendek van het zes verdiepingen tellende superjacht Mayan Queen IV, aangemeerd voor de kust van het Griekse eiland Kefalonia. Ze leek van een paar etages daarboven naar beneden te zijn gestort... verwikkeld in een oerwoud aan touw. Ze werd gevonden, nog per traumaheli naar Athene gevlogen, maar is later toch overleden.

BEMANNINGSLEDEN, HAAR GESCHOKTE FAMILIE EN HAAR TIENDUIZENDEN VOLGERS OP INSTAGRAM STAAN NU AL DAGEN VOOR EEN RAADSEL... HOE, EN VOORAL WAARÓM, IS SINEAD MCNAMARA ER NU NIET MEER?

Terug naar begin deze zomer. Sinead McNamara, een Australische Instagram-ster die haar geld vooral als model verdient, wordt benaderd om voor een paar maanden te komen werken op de Mayan Queen IV, een megajacht van bijna honderd meter lang. Geschatte waarde: 120 miljoen euro en eigendom van de nogal mysterieuze Mexicaanse mijnbouwmagnaat ALBERTO BAILLERES. Een 84-jarige vader van zeven kinderen, getrouwd, goed voor ruim acht miljard euro en van plan de laatste maanden van de zomer op zijn varende villa, kriskras over de wereld, door te brengen. Wat er precies in de functie-omschrijving van McNamara gestaan heeft, is onduidelijk en dus ook wat haar rol was op het schip. Dat heeft vooral te maken met haar ’werkgever’ Bailleres, een van de rijkste Mexicanen ter wereld, maar wonend in een wereld van schaduw. Er is weinig over hem bekend, hij houdt alle (privé)-publiciteit buiten de deur. Er zijn ook amper foto’s van de puissant rijke zakenman in omloop. Niets over zijn bestaan, wat hij doet, waar hij verblijft en - in dit geval relevant - met wie, komt naar buiten. Een oester zou er nog jaloers op worden.

Op dit megajacht werd model Sinead McNamara dood aangetroffen op het benedendek. Ⓒ youtube

Feit is dat de Australische McNamara, afgaande op de foto’s die ze de afgelopen maanden postte op haar succesvolle Instagram-pagina, de tijd van haar leven lijkt te hebben deze zomer. Het is louter zonnepret in bikini’s, lachende gezichten met haar collega’s en overdadige bountystranden die de klok slaan. In niets lijkt dit een ongelukkig meisje te zijn, wachtend op haar dood...

Uit het lood

Moeder KYLIE en zus LAUREN zitten afgelopen vrijdag dan ook behoorlijk enthousiast in het vliegtuig vanuit Australië naar Griekenland. Eindelijk, na al die maanden zien ze Sinead weer. De afspraak is om nog enkele weken met zijn drieën vakantie te vieren in Europa en dan weer met zijn allen huiswaarts te keren.

Ook Sinead laat op sociale media weten zich enorm te verheugen op hun komst, waar ze - dus een paar dagen voor haar dood! - schrijft zo uit te kijken naar het weerzien met ’de meest fantastische grote zus die ik mij maar kan wensen.’ Haar laatste dienst op de Mayan Queen zou er dan op zitten, de Mexicaanse zakenman is dan inmiddels ook weer terug in Zuid-Amerika, de reis is voorbij en dus: tijd voor familie.

In het vliegtuig krijgen moeder en zus ineens een afschuwelijk bericht. Sinead is dood aangetroffen, wat er is gebeurd, is volstrekt onduidelijk. Aangekomen in Athene willen ze meteen hun getroffen dierbare bezoeken, maar dat wordt hen direct afgeraden. De smak die hun geliefde zus en dochter gemaakt zou hebben, zou zo enorm zijn geweest dat ze amper nog te herkennen was. Die aanblik wilden de autoriteiten hen besparen.

De politie is intussen druk bezig de gehele bemanning, die nog op het jacht actief was, te ondervragen. Allemaal zijn ze overmand door verdriet. Niemand kon haar dood verklaren, niemand werd ook gearresteerd, en uiteindelijk werd er dinsdag permissie gegeven dat het megajacht mocht uitvaren.

Dinsdagavond liet het onderzoeksteam weten dat er berichten op haar mobiele telefoon zijn gevonden, waaruit zou blijken dat McNamara te kampen zou hebben gehad met liefdesverdriet. Mogelijk staat dat weer in relatie tot een gesprek dat ze, vijftien minuten voor haar dood, zou hebben gehad met een tot nu toe anonieme beveiligingsmedewerker van het jacht. Raadsels blijven haar dood echter sieren, vooral haar familie in ontzetting achterlatend.

Haar aangeslagen broer JAKE: „Nooit kreeg ik zulk slecht nieuws als afgelopen weekend.” De politie zegt maanden nodig te hebben om uitsluitsel te geven over haar definitieve doodsoorzaak.