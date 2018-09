Crazy Rich Asians succesvolste komedie in negen jaar

Met een opbrengst van tot nu toe 117 miljoen dollar werd dit weekend de vorige ‘recordhouder’, Trainwreck van Amy Schumer, van de troon gestoten.

Crazy Rich Asians is een bijzondere film omdat voor het eerst in een kwart eeuw in een grote Hollywoodfilm alleen maar acteurs van Aziatische komaf spelen. De komedie vertelt over een Aziatische erfgenaam die voor het eerst zijn vriendin meeneemt naar zijn rijke familie.

Het is niet de enige film met een Amerikaanse ster van Aziatische komaf die het op dit moment goed doet in de Amerikaanse bioscopen. Ook de actiethriller The Meg met de Chinese actrice Bingbing Li, over een prehistorische reuzenhaai die huishoudt voor de kust van China, trekt volle zalen.

Een opvallende nieuwkomer in de top 5 van best bezochte films deze week is de lowbudget-thriller Searching van regisseur Aneesh Chaganty. Searching vertelt het verhaal van een vader die weigert af te wachten als zijn dochter vermist raakt. Via de laptop van zijn tienerdochter probeert hij meer te weten te komen over haar leven en haar vrienden. De hele film wordt verteld via de schermen van computers, smartphones en andere technologische apparaten.

De hoofdrol wordt gespeeld door de Koreaans-Amerikaanse acteur John Cho, onder meer bekend van Star Trek. Crazy Rich Asians en The Meg draaien al in de Nederlandse bioscopen; Searching gaat donderdag in Nederland in première.