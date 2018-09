Geroofde beroemde schoentjes Judy Garland teruggevonden

In 2005 werden de rode schoenen gestolen uit een museum in Minnesota. Iemand had daar door een raam weten binnen te komen. De BBC meldt niet te weten of de robijnen slofjes teruggevonden werden door tipgevers. Mocht dat zo zijn, dan heeft de gouden tip-gever wel pech: tot voor kort een beloning van een miljoen dollar voor degene die de dief kon ontmaskeren en de schoenen kon terugbrengen, maar verliep die beloning tien jaar na de roof.

Eén van de vier robijnrode schoentjes die in omloop zijn, deze staan nu in The National Museum of American History in Washington D.C. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er zijn nog drie paar van de rode schoenen in omloop die door Garland in de film gedragen werden. Ze staan bekend als de meest waardevolle filmprops uit de filmgeschiedenis. Hoewel het teruggevonden paar destijds verzekerd werd voor een miljoen dollar, zeggen experts dat het intussen wel twee keer zoveel waard is. Een paar staat in The National Museum of American History in Washington D.C., een ander paar werd door een groep van filmliefhebbers, onder wie Leonardo DiCaprio in 2012 gekocht en zal volgens jaar in een museum in Los Angeles tentoongesteld worden. Het vierde paar is van een verzamelaar.

In 2015 werd er nog een documentaire uitgebracht over de mysterieuze roof, waarbij geen vingerafdrukken of voetsporen werden achtergelaten. Ook ontbrak het aan camerabeelden: de bewakingscamera werkde op de avond van de inbraak niet.