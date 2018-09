Aanklager LA laat zaak tegen Kevin Spacey vallen

In de zaken tegen Spacey en Seagal werd hiertoe besloten omdat ze verjaard zouden zijn. De zaak tegen Anderson werd gesloten omdat het slachtoffer dat aangifte had gedaan, geen verklaring wilde afleggen.

Eerder werd bekend dat de openbaar aanklager tegen tweevoudig Oscarwinnaar Spacey twee zaken had geopend. Spacey ligt sinds oktober onder vuur voor ongepast gedrag tegenover en misbruik van een groot aantal mannelijke collega’s. De aantijgingen hebben de ster onder meer zijn hoofdrol in hitserie House of Cards gekost.

Zowel in New York als Londen lopen nog onderzoeken tegen Spacey naar aanleiding van meerdere aangiften. De eerste acteur die naar buiten kwam met een #metoo-verhaal over Spacey was Star Trek-ster Anthony Rapp. Rapp zou in 1986 door Spacey zijn misbruikt en was toen veertien jaar oud.

Spacey verdedigde zich met een verklaring waarin hij onder meer uit de kast kwam. De homoseksuele geaardheid van de acteur was al jaren een publiek geheim in Hollywood.