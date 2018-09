BlacKkKlansman best bezochte film in Nederlandse bios

Hiermee doet BlacKkKlansman het deze week beter dan grote successen als Mamma Mia! 2, Mission: Impossible 6 of Hotel Transylvanië 3.

De zwarte komedie van Spike Lee vertelt het waargebeurde verhaal van donkere FBI-agent Ron Stallworth (John David Washington, de zoon van Denzel) die in de jaren zeventig samen met zijn partner (Adam Driver) wist te infiltreren bij de Ku Klux Klan. Stallworth legde per ongeluk per telefoon het contact; zijn blanke partner gaf zich voor Stallworth uit op Klan-meetings.

De critici zijn zeer lovend over de film, die op het festival van Cannes de Grote Juryprijs won. BlacKkKlansman is opgedragen aan Heather Heyer, de vrouw die augustus 2017 omkwam toen in de Amerikaanse plaats Charlottesville een blanke nationalist op een groep antifascisten inreed.