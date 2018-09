Dua Lipa heeft cadeautje voor fans

Op de ’super deluxe’ versie staan vier nieuwe singles, inclusief de track Electricity met Mark Ronson en Diplo die vrijdag uitkomt. Ook haar hits Scared To Be Lonely met Martin Garrix, No Lie met Sean Paul en recordbrekende One Kiss met Calvin Harris zijn toegevoegd aan de tracklist van het album.

Dua Lipa bracht haar debuut vorig jaar juni uit, dik een jaar na haar eerste hit in Nederland. Sindsdien scoorde ze nog twee nummer 1-hits in ons land, met New Rules en One Kiss. De laatste stond deze zomer een recordaantal van zestien weken op de eerste plaats in de Nederlandse Top 40.