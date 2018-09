Heineken laat reclame met Daniel ’Bond’ Craig op de plank liggen

Maar nu de opnames door het ontslag van de regisseur van de Bondfilm voor onbepaalde tijd is uitgesteld, kan Heineken niets met het filmpje, meldt de website Ad Age.

Heineken en Bond hebben een lange geschiedenis samen. Al sinds de film Tomorrow never dies uit 1997 sponsort het Nederlandse biermerk de succesvolle filmreeks over geheim agent 007. “Een kleine vertraging is niet het einde van de wereld”, laat een woordvoerder van Heineken weten.

Bekijk ook: Daniel Craig gaat andere film dan Bond opnemen

De producenten van Bond 25 en voormalig regisseur Danny Boyle zouden een onoverkomelijk creatief verschil van mening hebben over het scenario en de beoogde acteur voor de schurkenrol. De problemen met de regisseur betekenen dat het project vermoedelijk pas eind 2020 in de bioscopen te zien is. De vraag is of Craig nogmaals terugkeert als Bond; de acteur is de 50 inmiddels gepasseerd en heeft al vaker aangegeven genoeg te hebben van de rol.