Harry en Meghan maken zieke kinderen blij

In het Royal Lancaster Hotel in Londen hadden ze verschillende ontmoetingen met zieke kinderen, hun families en verzorgers, die tijdens de ceremonie in het zonnetje worden gezet. Harry maakte onder meer een ’pinkbelofte’ met het zevenjarige meisje Matilda, een van de winnaars.

„Verberg die prachtige glimlach nooit”, zei de prins volgens de Daily Mail tegen het meisje, dat in haar leven al veertig keer onder het mes moest. Ze wordt door de organisatie geprezen voor het grote ’levenslust en haar moed, kracht en vastberadenheid’.

De Britse prins is al tien jaar beschermheer van WellChild. Maandagavond woont hij samen met Meghan de awardceremonie bij. Harry reikt een van de prijzen uit en zal ook speechen. Voor Meghan is het de eerste keer dat zij een bijeenkomst van WellChild bijwoont.