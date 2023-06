Avril Lavigne en Tyga zetten na paar maanden punt achter relatie

Bronnen dicht bij de muzikanten vertellen aan TMZ dat Lavigne en Tyga weliswaar uit elkaar zijn, maar wel nog goed contact hebben. De Boyfriend-zangeres en de Amerikaanse artiest zijn volgens TMZ een paar weken geleden al uit elkaar gegaan.

Tijdens de Fashion Week in Parijs in maart werden Lavigne en Tyga meermaals knuffelend en zoenend gespot. In februari werd bekend dat de zangeres en haar verloofde Mod Sun hun relatie hadden verbroken. Zij waren bijna twee jaar samen.