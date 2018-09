Law & Order krijgt weer spin-off

De serie gaat zich richten op een rechercheteam dat zogenoemde hate crimes oplost, oftewel misdrijven die worden gepleegd omdat het slachtoffer een andere huidskleur, seksuele geaardheid of religie heeft.

Het is de zesde spin-off die volgt op Law & Order, dat zelf in 2010 na twintig seizoen stopte. Andere succesvolle spin-offs zijn Special Victims Unit (die zich richt op seksuele misdrijven), Criminal Intent en Trial by Jury.