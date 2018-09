Koning Harald zet Nederlandse astronome in zonnetje

Van Dishoeck, hoogleraar moleculaire astrofysica aan Universiteit Leiden, krijgt de prijs voor haar onderzoek dat belangrijk is om uit te vinden of leven op andere planeten mogelijk is. Ze onderzocht ook waterreservoirs in de voorlopers van planetenstelsels en de waterdamp rond jonge sterren.

De Kavli-prijs gaat telkens naar wetenschappers die ons begrip van het bestaan vergroten. Aan de onderscheiding is een behalve een medaille ook een bedrag van 1 miljoen dollar gekoppeld.

In mei werd al bekend dat Van Dishoeck dit jaar met de eer zou strijken. Ze kreeg eerder ook al de Spinozapremie.

