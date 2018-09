Ernst Daniël Smid begint nieuw leven

Eindelijk nu écht vrijgezel, Ernst Daniël Smid. Ⓒ Hollandse Hoogte

ERNST DANIËL SMID (65) krabbelt langzaam overeind na zijn grote teleurstelling op liefdesgebied. De weduwnaar vond in 2013 verrassend snel nieuw geluk bij vriendin ALY BURGERS, die hem over het verdriet om zijn vrouw ROSEMARIE heen hielp. Zij was een jaar eerder, op slechts 47-jarige leeftijd, overleden aan alvleesklierkanker.