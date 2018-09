’Ik rij hier in Rotterdam en zie ineens Kanye West lopen joh!’

„Jullie raden nooit wat mij net is overkomen, man. Ik zit in de auto en ik rij hier even in Rotterdam en ik zie ineens Kanye West lopen joh!.” Natuurlijk kon hij hem niet zomaar voorbij rijden: er moest een selfie gemaakt worden, - die inmiddels al veel verspreid is - waarbij Mariano, zelf dj en producer, hoog boven de wereldberoemde artiest uittorent.

Kanye moest wel snel verder. „Hij had niet echt tijd, maar hij is wel heel spontaan.” Vrienden zijn onder de indruk en lichtelijk jaloers: ’Lukcy bastard’ al verbaast iemand zich ook over zijn beperkte lengte: „Nooit geweten dat ie 1 meter 3 was.” Het zal de foto zijn of de lengte van Marciano zelf die vertekent: Kanye West zou 1,72 zijn.

Het is niet duidelijk waarom de rapper in Nederland is. Volgens RTL zou hij dinsdagavond nog in Amsterdam gespot zijn.