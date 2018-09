Olcay Gulsen krijgt complimenten voor Beter laat dan nooit

Het is Olcay Gulsen die met de mannen op leeftijd, Willibrord Frequin, Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber op reis ging en van alles beleefde. Bij RTL vertelde ze dinsdagavond al dat ze hen goed heeft leren kennen en dat de mannen haar echt raakten. Dat kwam duidelijk ook over op de kijker. „Mooi om een kwestbare Olcay te zien. Ik ben echt fan van deze dame en ze ontwikkelt zich steeds meer als TV-persoonlijkheid.” Een andere laat op creatieve wijze graag weten een veer in haar achterste te willen steken, want ’u presenteert Beter laat dan nooit namelijk best goed’. „Je doet het echt te gek”, complimenteert een volgende.

Ook het programma zelf krijgt veel waardering. Iemand noemt het zelfs ’het beste programma van de laatste decennia’. Kritische noten worden er ook gekraakt: iemand typeert het als ’de zoveelste luxe vakantie voor BN’ers’.