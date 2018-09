Hoe kwam mooie Sinead aan haar einde?

Via Instagram deelde Sinead haar duizenden volgers op haar nieuw gevonden geluk: tropische stranden en weldadige temperaturen. Ⓒ foto Instagram

Al dagen is de internationale showbizz bezig met de mysterieuze dood van het Australische model SINEAD MCNAMARA. Ze overleed vrijdagnacht, volledig uit het niets, op het pompeuze jacht van de 84-jarige schathemelrijke Mexicaanse tycoon ALBERTO BAILLERES. Welk drama heeft zich daar afgespeeld? Was ze gesprongen, geduwd, een ongeluk soms? De afgelopen dagen doemen in deze reallife-thriller steeds meer vragen op, waar antwoorden op haar spookachtige overlijden maar lijken uit te blijven.