Tyler Perry biedt bespotte Cosby-acteur baan aan

„Ik begin volgende week met het filmen van de grootste dramaserie van zender OWN”, liet Tyler, die als acteur vooral bekend is als zijn typetje Medea, weten. „Kom er ook bij. Ik heb zoveel respect voor mensen die zich staande houden tussen klussen door. Dat is wat een artiest groot maakt.”

Geoffrey werkte al vijftien maanden in de winkel, toen een klant zijn foto nam en die verkocht aan de Britse krant Daily Mail. Ook het Amerikaanse Fox plaatste de kiekjes. Al snel nam een flink aantal Hollywoodsterren het op voor de acteur. Onder meer Seth MacFarlane, Terry Crews, Justine Bateman en Blair Underwood reageerden boos op het idee dat Geoffrey zich zou moeten schamen voor een ’normale’ baan.

Of de acteur, die in The Cosby Show schoonzoon Elvin speelde, het aanbod aanneemt, is niet duidelijk. Eerder dinsdag liet hij in ochtendshow Good Morning America weten dat hij geen misbruik wilde maken van de ophef. „Ik zou me er niet goed bij voelen als ik hier werk door zou krijgen. Ik zou het niet erg vinden als iemand me een auditie aanbood, maar ik wil een klus krijgen omdat ik de meest geschikte persoon ben voor de rol.”