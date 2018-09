Ex dwingt drugs- en alcoholtest Mel B af

Eerder maakte de Britse zangeres al wereldkundig dat ze na de finale van America’s Got Talent, waar ze jurylid is, een behandeling zal ondergaan in een kliniek. In de talkshow van Ellen DeGeneres sprak ze geruchten dat dat was vanwege verslavingen tegen. „Ik ben geen alcoholist. Ik ben geen seksverslaafde. Maar ik zat tien jaar lang in een intense relatie.”

In een eerdere scheidingsovereenkomst kwamen Mel en Stephen overeen dat zij allebei geen drugs en alcohol mogen gebruiken in de negen uur voor hun zevenjarige dochter bij hen verblijft. Ook moeten ze nuchter blijven zolang Madison bij hen is. De zangeres zal daar de komende vier maanden geregeld onverwacht op gecontroleerd worden.