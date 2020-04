Prinses Sofia aan de slag als vrijwilliger in ziekenhuis

„In de crisis waarin we ons bevinden wil Sofia een bijdrage leveren aan de beroepsbevolking in de gezondheidszorg”, zegt woordvoerster Margareta Thorgren van het ziekenhuis in de Zweedse krant Expressen. De prinses zal het personeel van een zorgafdeling ontlasten en ondersteunen.

De opleiding die Sofia volgde werd oorspronkelijk aangeboden aan ontslagen medewerkers van de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS.