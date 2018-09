Veel beschuldigers bij strafbepaling Cosby

Bill Cosby Ⓒ Hollandse Hoogte

De aanklager in de zaak tegen Bill Cosby is van plan flink wat vermeende slachtoffers op te roepen voor de zitting waarin de straf van de gevallen komiek wordt bepaald. Dat blijkt volgens Page Six uit de papieren die de officier van justitie indiende voor de behandeling van de zaak op 24 en 25 september.